Nové dálnice už bez sesuvů? ŘSD ujišťuje, že se z problémů s dostavbou D8 poučilo

Jan Kroupa je však přesvědčen, že stav, který Miloslava Pošvářová popsala jako systémovou vadu, už je minulostí. „V současné době – například na modernizaci dálnice D1 – je případ, že projektant dostává oponenturu geotechnického průzkumu. K němu píše, co mu chybí,“ upozornil.

Odmítl však, že by stavba D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi byla nedostatečně připravená. „Nesouhlasím s tím, že by to nebylo prozkoumané území nebo bylo podhodnocené. Pokud jsem počítal, tak dohromady se na území udělalo velké množství prací. Od roku 1968 tam bylo 49 autorů, kteří území mapovali. Nepočítal jsem autory, kteří jsou u toho v současné době,“ poukázal.

Vodu v zářezu nikdo nehledal

Jenomže podle ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd Josefa Stemberka zásadní dokumenty přesto nevznikly. Hydrogeologické průzkumy až do velkého sesuvu, který v roce 2013 zavalil částečně dokončenou část dálnice a způsobil více než roční zpoždění jejího otevření, téměř nevznikaly. To, co vzniklo, potom naznačovalo, že probíhají velké změny, ale nikdo to nevzal v úvahu.

„V roce 1972, kdy se tam dělal úplně první průzkum – to dělal ještě pan profesor Pašek – tam v podstatě žádná podzemní voda nebyla registrována. Když se dělal předprojektový průzkum v polovině 90. let – s tím pracoval vlastní projekt přípravy D8 – bylo konstatováno: Hladina podzemní vody se nachází v hloubce circa 15 metrů. Když začali realizovat vlastní nešťastný zářez, který se sesunul, už jim tekla voda přímo ze zářezu,“ poukázal Josef Stemberk.