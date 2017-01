Poslanci budou hlasovat o „lex Babiš“ a o možných změnách v EET

Před hlasováním je i předloha, která upraví výčet osobních údajů na nominačních peticích nezávislých kandidátů na prezidenta, a novela autorského zákona.

V úvodním kole by se měli poslanci věnovat například návrhu nového zákona o zahraniční službě a změnám v pohřebnictví. Posuzovat budou i poslaneckou ústavní novelu, která by v některých případech usnadnila vysílání českých vojáků do zahraničních operací. Po odkladech by sněmovna mohla zahájit ratifikaci Pařížské dohody o ochraně klimatu, která ovšem vstoupila celosvětově v účinnost už začátkem listopadu.

Členy dolní komory čeká rovněž debata o situaci na problematickém úseku dálnice D8, který se motoristům otevřel už v prosinci, byť kvůli potížím s podložím s omezeními. Hned v úterý by poslanci mohli dokončit diskusi o údajně nevýhodné privatizaci černouhelné těžební společnosti OKD, jež je nyní v insolvenci.