Platby státu za pojištěnce porostou o miliardy. Pomohou hradit drahou léčbu

Od roku 2013 do roku 2020 by tak měly vzrůst roční dotace státu pojišťovnám o víc než dvacet miliard. Nemocnice by díky tomu měly mít dost peněz na drahou léčbu a na další růst základních platů zdravotníků o 10 procent.

Lékařská komora je stále nespokojená

Dohodu podporují i koaliční lidovci. „Pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce máme v koaliční smlouvě,“ uvedl předseda strany Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Vláda definitivně rozhodne o zvýšení státních dotací pojišťovnám do konce června.

Podle lékařské komory ale ani tento nárůst českému zdravotnictví na udržení kvality péče nestačí. „Zvyšme platbu za státního pojištěnce o 30 miliard korun, zkvalitněme zdravotní péči, zajistěme její lepší dostupnost pro občany,“ tvrdí prezident komory Milan Kubek.

ODS s tím ale nesouhlasí. Podle poslance a zdravotnického experta strany Bohuslava Svobody se stále řeší jen otázka plateb za státní pojištěnce. „To prostě není řešení. Zdravotnictví dokáže spotřebovat jakoukoli částku peněz,“ upozorňuje.