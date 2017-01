Sobotka: Pouze ČSSD může ve volbách porazit Babišovo hnutí

KDU-ČSL čeká v květnu celostátní sjezd, před kterým už by mělo být jasno, zda lidovci půjdou do voleb samostatně, nebo uzavřou nějakou formu spolupráce se STAN, o níž začali v prosinci jednat. Starostové a nezávislí už také ukončili spolupráci s TOP 09. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka o možné spolupráci mluvil jako o největší příležitosti za posledních 15 let, tedy od projektu Čtyřkoalice, na němž se lidovci podíleli.

O spolupráci s ANO Sobotka nespekuluje

V případě volebního triumfu ANO, za kterým by skončila ČSSD na druhém místě, ale premiér o možné koaliční spolupráci mluvit nechce. „Nechci o tom spekulovat. Máme ambici volby vyhrát. Platí pro sestavování vlády dvě věci, které považuji za velmi rozumné. Je důležité, aby měla vláda většinu (…) a druhá věc je programová soudržnost,“ tvrdí Sobotka v roce, ve kterém čekají Česko volby do Poslanecké sněmovny.