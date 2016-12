Chovanec: První stupeň ohrožení terorismem bude v Česku platit minimálně do jara

Česko minimálně do jara nezruší varování před terorismem. První stupeň ohrožení platí už od loňského března a kvůli útoku v Berlíně bude platit dál. Uvedl to ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Pro elektrárny, letiště a místa, kde se schází větší počet lidí, to znamená důslednější ostrahu. Naopak pro nasazení armády by se ale musel stupeň ohrožení zvýšit na dvojku.