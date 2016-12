Přibývá pacientů s chřipkou a respiračními nemocemi, nejvíce na Vysočině

„Devětasedmdesátiletý pacient zemřel na chřipku na Třebíčsku, další o 12 let mladší na Žďársku,“ uvedla Radka Štěpánková z Krajské hygienické stanice v Jihlavě. Chřipkou jsou nejohroženější předškolní děti, nemocní lidé a senioři. Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu uvedla, že se šíří především chřipkový vir, proti němuž je účinné očkování. „Je evidován významný vzestup počtu nemocných, a to téměř o 54 procent. Nejvyšší nárůsty počtu nemocných s chřipkovými projevy vykazuje Olomoucký kraj a kraj Vysočina. Situaci v ČR hodnotíme jako nastupující epidemii chřipky A/H3N2,“ varovala laboratoř.

Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které se může projevit vysokou prudce nastupující horečkou se zimnicí a třesavkou, únavou, suchým kašlem, rýmou, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů a nechutenstvím. Jde tedy o víc než o těžké nachlazení. Mnoho postižených nedokáže během onemocnění pokračovat v běžných aktivitách a únava trvá 2–3 týdny. Chřipka se šíří nejen kýcháním či kašlem, ale také dotykem. Můžete ji dokonce chytit tak, že se dotknete kliky u dveří, které se před vámi dotkl někdo nakažený chřipkou. U některých jedinců vede chřipka k rozvoji vážných komplikací, což se týká i zcela zdravých osob.

Proč je chřipka závažnější u lidí s onemocněním srdce

Při kardiovaskulárních onemocněních neobíhá krev v těle správně. Špatné proudění a městnání krve v cévách může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a začne se hromadit v plicích nebo jiných částech těla. Více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování viru chřipky a boj s onemocněním není stejně účinný jako u zdravých lidí. Lidé s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí jako je například zápal plic (pneumonie). Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné. Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nejnemocnější jsou malé děti Největší výskyt chřipky a chřipkových onemocnění byl před Vánoci mezi dětmi do pěti let. Na 100 tisíc obyvatel připadlo 145 nemocných chlapců a děvčat. U školáků od šesti do čtrnácti let to bylo 106 nakažených. Mezi lidmi nad 60 let připadalo 20 pacientů na 100 tisíc obyvatel. V této věkové skupině zaznamenali epidemiologové největší rozšíření choroby, výskyt se zvýšil o 122 procent.

Fakta Jak se chránit proti chřipce Jak se chránit proti chřipce Proti chřipce se lze chránit očkováním, a to co nejdříve, jakmile je v daném roce k dispozici. Tvorba protilátek v organismu trvá až dva týdny. Vzhledem k tomu, že virus chřipky se může každým rokem měnit, doporučuje se každoroční očkování. Složení vakcíny se každý rok mění v souladu s chřipkovými kmeny, které se pro danou sezonu předpokládají. Očkování je možné po celou dobu výskytu chřipky. Důležité a doporučované je očkování rodinných příslušníků a všech, kteří se starají o pacienty s onemocněním srdce.

Vakcína obsahuje usmrcené (inaktivované) formy viru, které nemohou způsobit chřipku, ale aktivují imunitní systém pro boj s živým virem chřipky. Po očkování si vaše tělo vyrobí protilátky proti viru chřipky. Při následném setkání s živým chřipkovým virem spustí imunitní systém rychlou obrannou reakci, která virus zneškodní. Pokud trpíte závažnou alergií na vejce nebo jiné látky, měli byste předem upozornit svého lékaře. Vakcína proti chřipce obsahuje malé množství vaječné bílkoviny, která by mohla způsobit alergickou reakci. Zdroj: Státní zdravotní ústav

V Česku přibylo také nemocných s chorobami dýchacích cest. Na 100 tisíc lidí jich bylo 1364. Také trápí nejčastěji děti. V období před svátky připadalo na 100 tisíc lidí 3855 nakažených do pěti let. Ve věku školáků to bylo 2341. Nejmenší výskyt nachlazení byl mezi lidmi nad 60 let. Na 100 tisíc obyvatel připadalo 632 nemocných.