Soud opět zrušil osvobození Nečasové v kauze Vojenského zpravodajství

„Soudkyně Králová sice říká, že se všechno stalo tak, jak předkládá žaloba, a že to nebyl trestný čin, protože tajná služba se na žádost Petra Nečase pokoušela chránit jeho rodinu. Odvolací soud to vyvrací ze dvou důkazů, které říkají, že sledování rodiny Petra Nečase tajnou službou neneslo žádné stopy oficiality, nebylo nikde zaznamenáváno, a i kdyby o to požádal, tak tajná služba takto pracovat nemůže.“