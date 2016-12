Babiš chce v Letňanech postavit obří úřednickou čtvrť za 6 miliard

Komplex by měl podle Babiše stát na pláni u konečné stanice linky metra C v Letňanech. „Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ popsal Právu své záměry.

/*json*/{"map":{"lat":50.12837563970858,"lng":14.517382312606752,"zoom":13,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.12654874237444,"lng":14.51594352722168,"type":"1","description":"Stanice metra Letňany"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Ministr financí spočítal, že jen lidé z jeho resortu a podřízených organizací jsou roztroušeni po 38 budovách na více než 201 tisících metrech čtverečních, z toho 76 tisíc metrů čítají kancelářské prostory.

„Sestěhování by dávalo smysl i proto, že bychom mohli využít spousty synergií. Úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ představuje si Babiš.

Podle šéfa hnutí ANO by byl komplex výhodný nejen pro ministry a úředníky, ale i občany. Byrokratické záležitosti by mohli řešit na jednom místě. „V Paříži mají také jeden věžák, ve kterém sídlí několik resortů,“ připomněl Babiš.

Prodej budov v centru

Budovy, v nichž úředníci nyní sídlí, by se prodaly. Tím by se financovala stavba komplexu. Podle Babišových odhadů by úřednická čtvrť měla stát zhruba 6 miliard korun.