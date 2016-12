Kuchyňský olej ucpává potrubí. O Vánocích víc než kdy jindy

Použitý olej a tuky z kuchyně patří, stejně jako sklo nebo papír, do speciálních kontejnerů. Pokud se dostanou do odpadového potrubí, mohou ztuhnout a vytvořit nánosy. Komplikují navíc provoz čističek odpadních vod.

V Modřicích na Brněnsku vyberou zhruba 500 kilo nánosů denně. Kolem Vánoc je to ale i třikrát tolik. „Dvakrát za den je nutné je vyhrábnout do vaniček, pomocí jeřábové dráhy se přemístí do kontejneru a potom skončí na skládce,“ popisuje mistr z modřické čističky Václav Cetl.

Ve městech je zhruba 1200 kontejnerů

Každý Čech ročně spotřebuje v průměru přes 17 kilogramů rostlinného oleje. I proto přibývají kontejnery na jeho recyklaci. Zatímco před dvěma lety jich lidé mohli na ulicích najít 540, loni jich bylo o 260 víc. Letos pak přibyly další čtyři stovky.

Jakmile se kontejner naplní, putuje použitý olej do firem, kde ho recyklují. Jedna z nich sídlí v Novém městě na Moravě, ročně tam přijmou přes 600 tun tuku. „Ten, který vyhodnotíme jako použitelný pro výrobu technických olejů, zbavíme vody a přečerpáme do míchadla, kde ho obohatíme o příslušná aditiva,“ říká spolumajitel firmy Ivan Hora.

Z toho, co jedni berou jako nepotřebný odpad, udělají třeba technická mýdla na čištění podlah nebo mazací oleje na železniční výhybky.