Na krmítkách mohou lidé v zimě spatřit až 30 druhů ptáků. Včetně čečetky či brkoslava

Podle Jiřího Šafránka z Moravského ornitologického spolku jsou nyní nejčastějšími návštěvníky krmítek sýkory koňadry a modřinka, zvonek zelený, vrabci a kos černý.

Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, pěnkavy, ale i hýl obecný, dlask tlustozobý, drozdi či strakapoud velký. „Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek ochránci ptáků považují brkoslava severního nebo čečetku zimní,“ řekl místopředseda spolku.

Do krmítka nepatří chléb ani zbytky z kuchyně

Podle odborníků se pozorování a přikrmování ptáků věnuje stále více lidí, ale ne každý ví, co mají ptáci v zimě nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří. „U zimního přikrmování ptáků je důležité, aby mělo krmítko dostatečně velkou stříšku, aby do něj nepršelo a připravená potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko se musí pravidelně čistit od zbytků potravy. Občas je dobré jej vydezinfikovat například octem pomocí rozprašovače. Po oschnutí dezinfekce se do něj může dát ptačí potrava,“ uvedl Šafránek.