Kuchařky, umělci i sociální pracovníci si příští rok polepší

A i jim se rozhodla koalice mzdy od července zvýšit. Tím, že dvě tabulky s nejnižšími platy sloučí se třetí. Například divadelní technik s příjmem přes 12 tisíc hrubého měsíčně by si měl polepšit o více než tisíc korun. Podobně by měla dostat přidáno i kuchařka s 13tisícovým platem a o zhruba pět stovek víc by měl mít i mladý sociální pracovník.

Červencové zvýšení platů veřejných zaměstnanců s nízkými příjmy o pět až devět procent přijde stát za půl roku na víc než miliardu. Další tři čtvrtě miliardy zaplatí kraje a obce.

„Skutečně platy zaměstnanců v kultuře i sociálních službách jsou nízké, je to potřeba řešit, takže já se budu snažit ty peníze najít,“ slíbil ministr financí Andrej Babiš (ANO).