Neklidná síla? Jurečka zvažuje, že vyzve Bělobrádka k boji o vedení KDU-ČSL

Pod vedením Pavla Bělobrádka se KDU-ČSL vrátila do sněmovny, po osmi letech získala hejtmanské křeslo a vyhrála poslední senátní volby. Bělobrádek by chtěl stranickou funkci udržet i pro nadcházející sněmovní volby, současný místopředseda Marian Jurečka ale přemýšlí, zda by sám nebyl lepším lídrem.

Jeho kandidatura ale ještě není zcela jistá. „Rozhodnu se v průběhu Vánoc, s tím, že to sdělím v průběhu ledna,“ řekl Jurečka v rozhovoru pro ČTK. Jurečka přitom na minulém volebním sjezdu KDU-ČSL v květnu 2015 obhájil funkci prvního místopředsedy, nikoli však výrazně. Získal jen málo přes polovinu hlasů.

Pokud by však kandidoval do čela strany, skončilo by šestileté období, kdy pozici Pavla Bělobrádka nikdo nezpochybňoval. Předsedou se stal v roce 2010, kdy lidovci pod vedením Cyrila Svobody nedokázali obhájit svoji pozici v Poslanecké sněmovně, což pro ně byl historický neúspěch. Současně se vzpamatovávali z odchodu několika výrazných postav kolem bývalého předsedy Miroslava Kalouska, jenž o rok dříve založil TOP 09.