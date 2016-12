Vánoce s novým zákonem: Velké obchody v poledne zavřely, zůstanou tak celé svátky

Vánoce bez velkého nakupování nově zajišťuje v Česku zákon a velké řetězce vesměs využily maximum toho, co jim umožňuje. Zavíraly na Štědrý den před polednem, tedy v nejzazší okamžik. „Během této zkrácené doby mohou naši zákazníci uskutečnit poslední nezbytné nákupy a zároveň i naši zaměstnanci stráví tento den se svými rodinami,“ uvedla mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

Někteří lidé přitom o nových pravidlech pro obchody nevědí, například do hypermarketu v pražských Letňanech přicházeli i po poledni, ochranka je však dovnitř nepustila.

Oproti pátku však během dopoledne Štědrého dne již obchody nezažily výrazný nápor. „Na parkovišti je polovina aut než včera. To samé je u pokladen. Čekají tam jeden, dva lidé, někde je dokonce prázdno,“ popsal na Štědrý den dopoledne stav u letňanského nákupního centra redaktor ČT Pavel Pavlas.

Přestože obchody s prodejní plochou nad 200 metrů musely zavřít tak, aby po 12:00 již nevydaly žádnou účtenku – za to by jim hrozila až milionová pokuta – některá nákupní centra v poledne nezavřela, takže je možné zajít do menších obchodů. Vstupní dveře se definitivně uzavřou vesměs v 15 hodin, ojediněle až v 17 hodin.

Až třídenní pauza

Některé obchody navíc 24. prosince vůbec neotevřely. Celý Štědrý den jsou uzavřené například obchodní domy s nábytkem i mnoho jiných velkých obchodů, které se soustředí na konkrétní druh zboží. „Hlavním důvodem je skutečnost, že chceme, aby si naši zaměstnanci odpočinuli po hektickém předvánočním období,“ řekl ředitel hračkářství Hamleys Pavel Čmelík.

Obchody musí mít podle nové legislativy zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, odpoledne 24. prosince a celý den 25. a 26. prosince. Znamená to, že velké nákupy, které lidé nestihnou před štědrodenní dvanáctou hodinou, uskuteční až po Vánocích.

Výprodeje začnou v úterý

Pro obchodníky to také znamená, že se posune zahájení povánočních výprodejů. Začnou v úterý. „V minulosti patřily prodeje v našich prodejnách na svátek svatého Štěpána pravidelně k těm nejsilnějším v roce. Nyní by to mělo být o den později,“ poznamenala Zuzana Löflerová z řetězce Expert Elektro.

Kdo před Vánoci nestihne nakoupit, zcela o hladu nezůstane. Zákon se nevztahuje na menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, vždy je také možné zajet k čerpací stanici, na letiště nebo na nádraží, kde obchody také mohou zůstat otevřené. Povinně nemusí během svátků zavírat ani lékárny a jiné prodejny v nemocnicích.