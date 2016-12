Kušnierz: Desítky milionů z ROP Severozápad šly ODS a ČSSD

O individuálním selhání mluví i místopředsedkyně ODS a zastupitelka v Ústeckém kraji Drahomíra Miklošová. „Jestli někdo něco provedl, je na policii, aby to pořádně vyšetřila. Pokud se prokáže, že se skutečně něco takového dělo, musí za to pak být potrestán. Odhaduji to ale spíše na osobní selhání,“ řekla rozhlasu. Ostatní aktéři kauzy se k výslechu Kušnierze odmítli vyjádřit.

Pan velkomožný a Kapitán

O přidělování dotací podle vyšetřovatelů rozhodovali Ježek a bývalý senátor Alexandr Novák, přezdívaní Pan velkomožný a Kapitán. Díky svému vlivu podle detektivů dokázali ovlivnit celý proces přidělování dotací.