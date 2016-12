Vánoce v nížinách většinou proprší. Sněžit bude jen na horách

V Čechách se na Štědrý den teploty dostanou na 3 až 7 stupňů Celsia. Morava bude výrazně chladnější. V noci zde bude mrznout a přes den se teploty dostanou jen na 0 až 4 stupně. Na Moravě se navíc může objevit i mrznoucí déšť.

Na horách napadne maximálně 5 centimetrů

Pokud lidé vyrazí na půlnoční mši, měli by podle meteorologů počítat s teplotami většinou slabě nad bodem mrazu. Srážky by se mohly objevit hlavně na severu a severozápadě Čech. Budou většinou dešťové, na horách by mohlo sněžit. V polohách nad 1000 metrů napadne maximálně do pěti centimetrů nového sněhu.