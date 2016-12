Soudkyně obviněná kvůli insolvenci Via Chemu končí ve funkci

Ve funkci na silvestra skončí soudkyně, kterou stíhá policie v kauze Via Chem Group. Ministr spravedlnosti zvažoval, že ji dočasně zprostí výkonu funkce, vyšlo však najevo, že to není nutné, protože odejde ke konci roku z jiného důvodu. Ten však ministerstvo spravedlnosti nesdělilo. Policie soudkyni obvinila z toho, že způsobila vážnou újmu několika účastníkům insolvenčního řízení s Via Chem Group a zároveň zajistila prospěch akcionáři dlužníka.