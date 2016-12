Státní zástupce obžaloval Čecha, který se chtěl přidat k IS. Hrozí mu až 20 let vězení

Poté ho turecká policie poslala zpět do České republiky. Po výpovědích vyšetřovatelé ještě zpřísnili právní kvalifikaci – původně chtěli mladíka stíhat za pokus o účast na organizované skupině, nyní je obviněn z přípravy teroristického útoku. V červenci Krajský soud v Plzni uvalil na Jana S. vazbu.

Jana S. podle médií zadrželi turečtí policisté letos v únoru na letišti v Istanbulu. Cílem jeho cesty bylo město Gaziantep poblíž turecko-syrské hranice. Právě odtud zájemci o boj na straně Islámského státu pokračují dál do Sýrie. Mladý Čech při prohlídce sdělil, že se chtěl přidat k teroristické organizaci.

Zákony chápou teroristický útok poměrně široce

Advokát Milan Schagerer ve vysílání ČT24 upozorňoval, že je teroristický útok v současné legislativě vymezen poměrně široce. „Skutková podstata obsahuje celou řadu jednání, ale pokud bych to měl nějak zjednodušit, tak se to skládá ze dvou složek: v zásadě musí jít o jednání, které je vedeno úmyslem poškodit obranyschopnost ČR, ústavní zřízení nebo demokratické základy republiky. Stejnou ochranu mají i další státy, také proti nim tedy může to jednání směřovat,“ vysvětloval advokát.

Pokud je toto kritérium splněno, pak je v zákonech konkrétní výčet skutků: např. útok proti životu či zdraví, zmocnění se rukojmí, zničení veřejného zařízení nebo narušení dodávek vody či elektrické energie.