Dohoda s DSA (zatím) neplatí: Leteckou záchranku na Ústecku zajistí policie s armádou

Podle místopředsedy představenstva DSA Daniela Tučka firma počátkem prosince ministerstvu nabídla, že by kvůli průtahům s tendrem mohla dočasně pokračovat v zajišťování služby za provozní náklady. „Domluvili jsme se, máme odsouhlasený dodatek a dneska ho podepíšeme.“

Navíc jsou v případě potřeby připraveny armádní vrtulníky , které měly z Plzně létat do Krušných hor.

Muselo se proto hledat náhradní řešení, jak Ústecký kraj na počátku roku obsloužit. Vedení ministerstva zdravotnictví se na konci listopadu dohodlo s policií, že minimálně v lednu bude služba zajišťována z Prahy. Nyní létají vrtulníky z Prahy do Ústeckého kraje v nočních hodinách.

Jenže ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) na odpoledním brífinku popřel, že by se měl ve čtvrtek nějaký dodatek podepisovat. „Pro nás je prioritou zajištění té služby, musíme velmi pečlivě prověřit, co by nám případně mohlo uškodit v rámci soutěže, která je dnes vypsána. Protože DSA je jednou stranou té soutěže.“

Pokud by prý zmiňovaný dodatek soutěž neohrozil, ministerstvo ho může s firmou podepsat, dodal náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp. DSA podle něj nabídla velmi zajímavé podmínky, a pokud prověřování dopadne dobře, mohl by úřad dodatek podepsat příští týden. „Pevně věřím, že se ukáže, že to bude schůdná cesta,“ doplnil. Čtvrteční uzavření memoranda s dalšími resorty označil za pojistku.

Hejtman Bubeníček výsledkem zklamán

Prodloužení smlouvy s DSA už přitom kvitoval i ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM): „Je to výborná zpráva. Jsem rád, že zvítězil rozum a smlouvu je možné prodloužit.“

Po odpoledním brífinku naopak neskrýval zklamání: „Před chvílí jsem obdržel informaci, že u nás bude leteckou záchrannou službu provizorně zajišťovat armáda s policií, po těch nadějích, které v minulých dnech byly, je to pro mě velké zklamání,“ uvedl hejtman ve Studiu ČT24.

Proti tomu, aby na Ústecku zajišťovaly leteckou záchranku vrtulníky z Prahy či Plzně, se postavili také starostové z Ústeckého kraje, kteří proti tomu podepisovali petici.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti krajů už je smlouva podepsaná, zbývá pouze Ústecký. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.